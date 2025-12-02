Fenerbahçe'den sürpriz derbi kararı: 1 haftada ikinci kez oynanacak

Kadınlar Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray Gain karşı karşıya gelecek. 7 Aralık Pazar günü oynanacak olan mücadele öncesi sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray'dan Yasin Kol için bir hamle daha

DERBİ CHOBANİ STADYUMU’NA ALINDI

Fenerbahçe yönetimi, derbinin Chobani Stadyumu’nda oynanmasına karar verdi. Yapılan açıklamada biletlerim 3 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te satışa sunulacağı belirtildi.

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde:

Fenerbahçe arsaVev – Galatasaray Gain Derbisi Chobani Stadyumu’nda! Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımız ile Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı arasında oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. hafta karşılaşması, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacaktır. 7 Aralık Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan derbi mücadelesinin bilet fiyatı 100 TL olarak belirlenmiş olup, yarın saat 15.00’ten itibaren satışa sunulacaktır. Tüm taraftarlarımızı Kadıköy’de takımımızın yanında olmaya davet eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

1 HAFTADA İKİNCİ KEZ OYNANACAK

1 Aralık Pazartesi günü, erkek takımları karşı karşıya gelmiş ve ezeli rakipler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe’nin kararıyla Chobani Stadyumu’nda 1 haftada 2. Kez derbi oynanacak.