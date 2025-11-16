Fenerbahçe’den Milano çıkarması: Torunoğulları İtalya–Norveç maçında

Yayınlanma:
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İtalya–Norveç maçını yerinde izleyerek transfer listesine girebilecek oyuncuları takip etti.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda oynanacak İtalya–Norveç karşılaşmasını izlemek için Milano’ya gitti.

images-4.jpeg

İKİ MİLLİ TAKIMI DA YAKINDAN TAKİP

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Torunoğulları bu mücadelede her iki milli takımdan da bazı oyuncuları yakından takip edecek. Fenerbahçe’nin transfer planlaması açısından kritik öneme sahip olan bu gözlem, kulübün gelecek dönemdeki hamlelerine yön verecek.

Maç özelinde öne çıkan isimlerden biri ise Norveç’in golcü oyuncusu Alexander Sörloth oldu.

sorloth.webp

Daha önce de Fenerbahçe’nin gündemine gelen Sörloth, bu gelişmenin ardından yeniden sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

Fenerbahçe yönetiminin, Torunoğulları’nın raporları doğrultusunda transfer stratejisini şekillendirmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

