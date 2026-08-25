Fenerbahçe'den Lyon maçına saatler kala kritik açıklama: Yasak geldi
Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe'den taraftarlara uyarı geldi. Sarı-lacivertliler yerel makamların bazı bölge ve yerler için Fenerbahçe taraftarına yasak getirildiğini duyurdu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'a konuk olacak 26 Ağustos Çarşamba günü OL Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
FRANSIZLAR FENERBAHÇE TARAFTARINA YASAK GETİRDİ
Kritik mücadeleye artık az bir zaman kalırken Fenerbahçe'den mücadeleyi tribünden takip edecek taraftarlara uyarı geldi.
Sarı-lacivertliler, yerel makamların aldığı kararlar doğrultusunda belirli saat ve yerlerde Fenerbahçeli taraftarların tanınabilir şekilde bulunmamasını istedi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
Fenerbahçemizin, 26 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00’de OL Stadium’da O. Lyon ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakasını Misafir Takım Tribününde takip edecek olan taraftarlarımızın aşağıda yer alan konuları dikkate almasını önemle rica ederiz.
Yerel makamların kamu düzeni kapsamında aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır:
Yasaklı Bölge ve Saatler
Yerel makamların kamu düzeni kapsamında aldığı tedbirler doğrultusunda, Fenerbahçe taraftarlarının belirli bölgelerde belirli saatler içerisinde tanınabilir Fenerbahçe taraftarı olarak bulunmaları yasaktır.
Yasaklı Zaman Aralığı
26 Ağustos Çarşamba 06.00 – 27 Ağustos Perşembe 06.00
Yasaklı Bölgeler
Décines
Meyzieu
Bu süre içerisinde söz konusu bölgelerde Fenerbahçe taraftarı olduğunu belli edecek şekilde bulunulmaması gerekmektedir.
Ayrıca bu bölgelerde yasaklı zaman aralığı içerisinde:
Alkol taşınması
Piroteknik malzeme taşınması yasaktır.
Taraftarlarımızın ayrıca Vieux Lyon ve Presqu’île bölgelerinden uzak durmaları tavsiye edilmektedir.
Biletleme ve Stadyuma giriş
Tüm Fenerbahçe taraftarlarının biletlerini almak üzere Eurexpo'ya gitmesi zorunludur.