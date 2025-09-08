Fenerbahçe'den Kıbrıs Rum Kesmi'ne transfer oldu

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic’i 2024'te Kızılyıldız'dan transfer etmişti.

Ancak 21 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli formayı giyemedi.

RUSYA'NIN ZENİT TAKIMINA KİRALANMIŞTI

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i geçen sezon Rusya'nın Zenit takımına kiralık olarak gönderdi.

Ognjen Mimovic, burada sadece 6 maçta forma giyebildi.

Daha sonra Fenerbahçe'ye dönen Ognjen Mimovic yine kalıcı olamadı. Futbolcunun yeni adresi Kıbrıs Rum Kesmi oldu.

Kıbrıs Rum Kesmi takımı Pafos, Mimovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE KULÜBÜ RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."