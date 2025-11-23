Fenerbahçe'den inanılmaz geri dönüş: Derbi öncesi moraller tavan yaptı

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE GERİDEN GELİP KAZANDI

Ev sahibi ekip 6’da Ali Sowe ve 16’da Laçi’nin attığı gollerle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci kendine gelen sarı-lacivertliler, 55 ve 65’te Marco Asensio, 58’de Talisca, 78’de En Neysri, 88'de ise Archie Brown'dan gelen gollerle kazanmayı bildi.

RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI

Karadeniz ekibinde Laçi, 63. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 31 puana yükselen Fenerbahçe, ezeli rakibinin hemen arkasında 2. sırada yer aldı. 14 puandaki Çaykur Rizespor ise 11. sırada kaldı.

SIRADA DERBİ VAR

Sarı-lacivertliler ligin bir sonraki haftasında Galatasaray’ı konuk edecek. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan derbi saat 20.00’de başlayacak.