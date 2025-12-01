Fenerbahçe'den derbiye özel koreografi

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar, derbiye özel koreografi hazırladı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı: Ortalık karıştı

'Dök bizi sokaklara' yazılı koreografi

Hazırlanan koreografide 'Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara', 'Dök bizi sokaklara', 'Şampiyon Fenerbahçe', ifadeleri yer aldı.

Diğer tarafta ise 'Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara' yazılı koreografi yer aldı

SAHADA GERGİNLİK ÇIKTI

Dev derbi öncesinde ısınma bölümündeyken iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

İrfan Can Eğribayat taraftara 3’lü çektirmeye gittiği esnada Victor Osimhen’in tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma oldu.

Daha sonra iki takımın tüm futbolcuları bu tartışmaya dahil oldu.

Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.