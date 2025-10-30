Fenerbahçe'den bilet açıklaması

Süper Lig’in heyecanla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-lacivertli kulüpten bilet satışıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Fenerbahçe, sosyal medyada dolaşan “biletler sadece belirli gruplara verilecek” iddialarına yanıt vererek, tüm taraftarlar için eşit ve adil bir satış süreci yürütüleceğini duyurdu.

KAPASİTE SINIRLI

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş deplasmanına yönelik tam 7.318 bilet talebi geldiği belirtildi. Ancak Vodafone Park’taki deplasman tribünü kapasitesinin yalnızca 1.914 kişiyle sınırlı olduğu vurgulandı. Bu nedenle biletlerin tamamı 31 Ekim 2025 saat 11.00 itibarıylapasso.com.tr üzerinden satışa sunulacak. Bilet fiyatı ise 2.250 TL olarak belirlendi.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Kulüp açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Camiamıza verdiğimiz tüm sözleri tutma kararlılığımızın aynı şekilde devam ettiğini; her konuda olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ve adalet ilkelerimiz doğrultusunda hareket edeceğimizi tüm taraftarlarımıza bir kez daha bildiririz.”

Fenerbahçe’nin bu açıklaması, taraftarlar arasında oluşan endişeleri gidermeyi amaçlarken, derbiye sayılı günler kala gözler şimdi bilet satışına çevrildi.