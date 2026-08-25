Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli file bekçisi Dominik Livakovic'in yeni adresi Barcelona oldu. Ancak Hırvat kalecinin İspanyol devinde forma giymeden bir başka kulübe gönderilebileceği ortaya çıktı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON İKİ FARKLI TAKIMDA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe forması altında geçirdiği dönemin ardından geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Girona'da geçiren Livakovic, sezonun kalan bölümünü ise Dinamo Zagreb'de tamamlamıştı. Kariyerinde istikrarlı bir adres bulma arayışında olan tecrübeli file bekçisi, bu kez de Barcelona ile yollarını kesiştirdi.

BUGÜN İSPANYA'YA GİDİYOR

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Livakovic, transferini resmileştirmek amacıyla bugün öğleden sonra İspanya'ya hareket edecek. Hırvat kalecinin yarın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Barcelona ile 4 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE 4 MİLYON EURO GELİR

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'ye bonservis karşılığında 2 milyon Euro ödeneceği, buna ek olarak 2 milyon Euro'luk bir bonus tutarının da sarı-lacivertli kasaya gireceği aktarıldı. Bu rakamlar, kulübün yaz transfer döneminde elde ettiği gelirlere önemli bir katkı sağlayacak.

BARCELONA'DA GELECEĞİ BELİRSİZ

Livakovic'in İspanyol devindeki geleceğine dair soru işaretleri ise devam ediyor. Tecrübeli kalecinin Barcelona'ya transferinin ardından yeniden Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderilmesi ve 2027 yazında Katalan ekibinin ikinci kalecisi olarak kadroya resmen dahil edilmesi ihtimali gündemde bulunuyor.