Fenerbahçe'den ayrılığı kesinleşti: Yeni takımı bile belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılık haberi geldi. Sarı lacivertli kulübün voleybol takımında forma giyen Halit Kurtuluş'un yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe Medicana'da forma giyen Halit Kurtuluş'un ayrıldığı, yeni takımının bile belli olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe VakıfBank'ı yendi: Şampiyonluk son maça kaldıFenerbahçe VakıfBank'ı yendi: Şampiyonluk son maça kaldı

Voleybolun Sesi'ndeki habere göre Halkbank, son olarak Fenerbahçe Medicana'da oynayan Halit Kurtuluş'la anlaştı.
2002 doğumlu ve 2.02 boyundaki orta oyuncu, yeni sezonda Halkbank formasıyla boy gösterecek.

7. TAKIMI OLACAK

Halkbank, Halit Kurtuluş'un 7. takımı olacak.
İlk olarak İzmir Saint Joseph'te forma giyen Halit Kurtuluş, daha sonra Altekma, Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediye Spor ve Alanyaspor takımlarında da oynadı.
Halit Kurtuluş, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Kupa ikinciliği ve 1 CEV Kupası üçüncülüğü yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Çaykur Rizespor maç tahmini
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Çaykur Rizespor maç tahmini
Dünya Kupası kabusu: İptaller art arda geliyor
Dünya Kupası kabusu: İptaller art arda geliyor
Son dakika | Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Son dakika | Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu