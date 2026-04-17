Fenerbahçe'den ayrılığı kesinleşti: Yeni takımı bile belli oldu

Fenerbahçe Medicana'da forma giyen Halit Kurtuluş'un ayrıldığı, yeni takımının bile belli olduğu ortaya çıktı.

Voleybolun Sesi'ndeki habere göre Halkbank, son olarak Fenerbahçe Medicana'da oynayan Halit Kurtuluş'la anlaştı.

2002 doğumlu ve 2.02 boyundaki orta oyuncu, yeni sezonda Halkbank formasıyla boy gösterecek.

Halkbank, Halit Kurtuluş'un 7. takımı olacak.

İlk olarak İzmir Saint Joseph'te forma giyen Halit Kurtuluş, daha sonra Altekma, Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediye Spor ve Alanyaspor takımlarında da oynadı.

Halit Kurtuluş, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Kupa ikinciliği ve 1 CEV Kupası üçüncülüğü yaşadı.