Fenerbahçe'den ayrılığı kesinleşti: Yeni takımı bile belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılık haberi geldi. Sarı lacivertli kulübün voleybol takımında forma giyen Halit Kurtuluş'un yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe VakıfBank'ı yendi: Şampiyonluk son maça kaldı
Voleybolun Sesi'ndeki habere göre Halkbank, son olarak Fenerbahçe Medicana'da oynayan Halit Kurtuluş'la anlaştı.
2002 doğumlu ve 2.02 boyundaki orta oyuncu, yeni sezonda Halkbank formasıyla boy gösterecek.
7. TAKIMI OLACAK
Halkbank, Halit Kurtuluş'un 7. takımı olacak.
İlk olarak İzmir Saint Joseph'te forma giyen Halit Kurtuluş, daha sonra Altekma, Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediye Spor ve Alanyaspor takımlarında da oynadı.
Halit Kurtuluş, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Kupa ikinciliği ve 1 CEV Kupası üçüncülüğü yaşadı.
