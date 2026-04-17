Abdullah Avcı görev bekliyor

Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig’deki şampiyonluk mücadelesi ve kendi kariyer planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Değişen Transferler ve Scouting Dünyası” paneline katılan Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 62 yaşındaki teknik adam, sözlerine 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan A Millî Takım’ı tebrik ederek başladı:
Turnuva takımı olmak çok önemli. Genç ama tecrübeli bir oyuncu grubumuz var. Uluslararası arenada oynayan futbolcuların performansı bizi oraya götürdü. Haziran ayını dört gözle bekliyoruz.

"FENERBAHÇE MORAL KAZANDI"

Avcı, Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında geçen rekabeti şu sözlerle değerlendirdi:
Galatasaray’ın iki puanlık avantajı var. Fenerbahçe moral kazandı, Trabzonspor ise sezon başından beri yarışın içinde. Zihinsel olarak güçlü olanın öne çıkacağı bir süreç yaşanıyor. Hak edenin kazandığı bir lig sonu bekliyorum.

GENÇ TEKNİK ADAMLARA DESTEK

Fatih Tekke ve Nuri Şahin’in gelişimleriyle ilgili soruya Avcı, “Potansiyel teknik direktörler. Kendilerini geliştirmeye çalışan, bulundukları kuruma katkı sağlayan isimler. Süreç onlar için iyi gidiyor, umarım üstüne koyarak devam ederler” yanıtını verdi.

GÖREV BEKLİYOR

Kendi kariyerine ilişkin de konuşan Avcı, doğru zamanda doğru hedefin içinde olmak istediğini belirtti:
Çok uzun süre çalıştım, hep yarışan takımlarda oldum. Doğru bir kariyer planlaması beni mutlu edecek. Şu an seminerler, organizasyonlar ve maç seyretmelerle günlerim geçiyor. Hayırlısı diyelim.

