Fenerbahçe'den Rizespor maçına saatler kala iptal açıklaması

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına saatler kala açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, ülkede meydana gelen okul saldırılarından dolayı karşılaşma öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN İPTAL AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçına saatler kala iptal açıklamasında bulundu.
Ülkede meydana gelen okul saldırılarından dolayı karşılaşma öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler iptal edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
''Ülkemizde meydana gelen okul saldırılarının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Yaşanan bu elim olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Milletçe içinden geçtiğimiz bu hassas süreç nedeniyle, bugün stadyumumuzda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler iptal edilmiştir.
Bu kapsamda sizleri de bilgilendirmek istedik.
Milletimizin başı sağ olsun''

MÜCADELE SAAT 20.00'DE

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
Maçta Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
VAR'da Bersan Duran, AVAR'da Çağlar Uyarcan olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

