Fenerbahçe VakıfBank'ı yendi: Şampiyonluk son maça kaldı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında VakıfBank'ı 3-2 yendi ve seride durum 2-2'ye geldi. Şampiyonluk için son bir maç daha oynanacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, sahasında VakıfBank'ı 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 2-2'ye getirdi.
Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinin 5. ve son müsabakası, 19 Nisan Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
DERBİ 132 DAKİKA SÜRDÜ
- Salon: Burhan Felek Vestel
- Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar
- Fenerbahçe Medicana: Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem (Gizem Örge, Gülce Güçtekin, Yaasmen, Sude Hacımustafaoğlu, Hande Baladın, Aslı Kalaç)
- VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Dangubic)
- Setler: 21-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-11
- Süre: 132 dakika (31, 26, 31, 27, 17) (AA)
