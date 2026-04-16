Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk yarı finalde
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında AZ Alkmaar, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.
AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Shakhtar Donetsk'in gollerini 58. dakikada Santana ve 83. dakikada Meirelles atarken, AZ'nin golleri 73. dakikada Jensen ve 80. dakikada Sin'den geldi.
SHAKHTAR DONETSK YARI FİNALDE
İlk maçı 3-0 kazanan Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, toplamda 5-2'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.
Ukrayna temsilcisinin yarı finaldeki rakibi Crystal Palace-Fiorentina eşleşmesinin galibi olacak.
Shakhtar Donetsk yarı final eşleşmesinin ilk maçını 30 Nisan'da evinde, rövanş maçını ise 7 Mayıs'ta deplasmanda oynayacak.
6 YIL SONRA BAŞARDI
Arda Turan, Shakhtar Donetsk'i 6 yıl sonra Avrupa kupalarında yarı finale taşımayı başardı.
Son olarak 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Shakhtar, Inter'e elenmişti.