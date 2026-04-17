Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak.

VAR'da Davut Çelik, AVAR'da Çağlar Uyarcan olacak.

YENERSE LİDER OLACAK

Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.

Sarı-lacivertlilerin ligde 66 puanı bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 29 mata 9 galibiyet alırken, 9 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayarak topladığı 36 puanla 8. sırada yer alıyor.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Çakar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u mağlup edeceğini belirtti.