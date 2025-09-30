Fenerbahçe'deki skandalı açıkladı: Mourinho gitti diye oynamıyor

Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon başında Al Nassr'dan kiralamıştı.

Ancak Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sakatlandı. O günden bu yana da forma giymedi.

Jhon Duran'ın testlerinin temiz çıktığı ve iyileştiği ileri sürüldü ama yine oynamadı. Kendisinin ağrıları olduğunu iddia ederek forma giymediği belirtildi.

"OYNAMIYOR ABİ ADAM OYNAMIYOR"

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Jhon Duran'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Çelikler, Vole'deki programda Duran'ın sakatlığının geçtiğini, ancak istemediği için oynamadığını ileri sürdü.

Fenerbahçe Nice maçı öncesi yıkıldı

Çelikler, "Oynamıyor adam abi oynamıyor. Ben Mourinho için gelmiştim falan bir şeyler saçmalıyor. Sakatım dedi mi ne yapacaksın abi? Bu sezon Avrupa'nın iki tane kaskalı var. Biri Florian Wirtz öbürü de Jhon Duran" diye konuştu.