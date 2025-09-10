Fenerbahçe'de Tedesco istifası
Fenerbahçe Futbol A.Ş’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Göktürk, son dönemde kulübün mali yapısı ve borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
İstifanın Tedesco'nun transferi sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti.
Göktürk'ün Tedesco'nun takımın başına getirilmesine tepki olarak görevinden istifa ettiği ifade edildi.
AZİZ YILDIRIM'A KARŞILIK VERMESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU
Özellikle Aziz Yıldırım’ın “Fenerbahçe’nin 25 milyar TL borcu var” iddiasına karşı çıkarak, kulübün 31 Mayıs 2025 itibarıyla borcunun 10 milyar TL’nin altında olduğunu savunmuştu.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI:
Barış Göktürk sosyal medya hesabından istifa ettiğini resmen duyurdu:
Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği’nden 10.09.2025 tarihinde kendi isteğimle istifa ederek ayrılıyorum.
Yönetim Kurulumuz, kısa görev süresi içinde (hisse satışı dışında) Fenerbahçe için sermaye artışı yoluyla 52 Milyon Dolar kaynak sağlamıştır.
Olası yeni kaynaklar için sermaye tavanı 6 Milyar 250 Milyon TL’ye çıkarılmıştır.
Fenerbahçe’de görev yapmak hayatımdaki en büyük şereftir, gururdur.