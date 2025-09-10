Fenerbahçe'de Tedesco istifası

Fenerbahçe Futbol A.Ş’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Göktürk, son dönemde kulübün mali yapısı ve borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

İstifanın Tedesco'nun transferi sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti.

Göktürk'ün Tedesco'nun takımın başına getirilmesine tepki olarak görevinden istifa ettiği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM'A KARŞILIK VERMESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Özellikle Aziz Yıldırım’ın “Fenerbahçe’nin 25 milyar TL borcu var” iddiasına karşı çıkarak, kulübün 31 Mayıs 2025 itibarıyla borcunun 10 milyar TL’nin altında olduğunu savunmuştu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco bugün sağlık kontrolünden geçti

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI:

