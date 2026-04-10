Fenerbahçe'de sürpriz plan: Derbi sonrası Tedesco şaşırttı

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. 11 Nisan Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklara son veren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11 için kararını verdi.

FRED’İ 10 NUMARADA DENEDİ

Sabah’ta yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, farklı bir plan hazırladı. Tedesco’nun 10 numarada Fred’i sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi.

NENE VE KEREM KANATLARDA

Haberde ayrıca Tedesco’nun kanatlarda Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu’nu kullanacağı belirtildi. Musaba’nın ise oyunun gidişatına göre sonradan dahil olması bekleniyor.

ARADA 40 PUAN VAR

Geride kalan 28 haftada 63 puan toplayan Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. 23 puandaki Kayserispor ise 16. sırada bulunuyor.