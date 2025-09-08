Fenerbahçe'de sözleşme karşılıklı feshedildi

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Sarı-lacivertlilerde ayrılık gelişmesi yaşandı.

Djiku'nun Spartak Moskova'ya transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin 2023-24 sezonu öncesinde kadrosuna kattığı Ganalı stoper Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla savunmanın değişmez isimlerinden biri oldu.

Disiplini, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Djiku, Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında gösterdiği istikrarlı performansla takımın savunma hattına büyük katkı sağladı.

Alexander Djiku

Fenerbahçe’de ilk sezonunda 30’dan fazla resmi maça çıkan Djiku, 2 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.

Defansif istatistiklerde de öne çıkan tecrübeli futbolcu, maç başına ortalama 2,5 top kazanma ve %85’in üzerinde pas isabet oranıyla oynadı. Ayrıca kritik anlarda yaptığı müdahalelerle birçok maçın kaderine doğrudan etki etti.

Gana Milli Takımı’nın da değişmez isimlerinden olan Djiku, Fenerbahçe’deki hırslı ve güven veren futboluyla taraftarların kısa sürede sevgisini kazandı ve sarı-lacivertli camiada önemli bir lider figürü haline geldi.

