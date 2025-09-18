Fenerbahçe'de seçime 3 gün kala Aziz Yıldırım sürprizi

Fenerbahçe'de seçime 3 gün kala Aziz Yıldırım sürprizi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe camiasında gözler pazar günü yapılacak başkanlık seçimine çevrilmişken dikkat çeken bir anket yayınlandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sadettin Saran pazar günü başkanlık seçiminde yarışacak. 21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe Kongresi öncesi GÜNDEMAR Araştırma, Sarı Lacivertli taraftarlara "Kimi başkan olarak görmek istersiniz" sorusunu yöneltti. Başkan adayları, transfer politikaları ve şampiyonluk beklentileri üzerine yapılan özel çalışmada dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.

ANKETTEN AZİZ YILDIRIM ÇIKTI

Aday olmayacağını açıklayan ve pazar günkü seçimde yarışa girmeyen Aziz Yıldırım'ın ismi ilk sırada yer aldı. GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, 20–26 Ağustos tarihleri arasında 60 ilde yalnızca Fenerbahçe taraftarlarına yönelik yapılan “Fenerbahçe araştırması” başlıklı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

ALİ KOÇ 2. SIRADA YER ALDI

Araştırmaya göre Fenerbahçeliler için en büyük öncelik, uzun süredir hasret kaldıkları Süper Lig şampiyonluğu. Transfer politikaları ve yönetim vizyonu değerlendirilirken Fenerbahçe taraftarının seçime girmeyen Aziz Yıldırım'ı seçmesi ise dikkat çekti. Sarı Lacivertli taraftarlar ayrıca Mahmut Uslu ve adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp'in de isimlerini verdi.

“Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak aşağıdaki isimlerden hangisini görmek istersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde:

1- Aziz Yıldırım: Yüzde 41

2- Ali Koç: Yüzde 29

3- Sadettin Saran: Yüzde 11

4- Mahmut Uslu: Yüzde 4

5- Hakan Bilal Kutlualp: Yüzde 3

Aziz Yıldırım aday olmamasına rağmen en çok oyu aldı

Bu sonuçlar, geçmişteki başarıları ve kararlı yönetim tarzıyla tanınan Aziz Yıldırım’ın hala güçlü bir taraftar desteğine sahip olduğunu gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

