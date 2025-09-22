Fenerbahçe’de seçim soruşturması başlatıldı

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul, Sadettin Saran’ın zaferiyle sonuçlandı. 12 bin 325 üyenin oyunu alan Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN OY KULLANMASI TEPKİ ÇEKTİ

Yapılan seçimde Fenerbahçe kaptanlığını yapan Mert Hakan Yandaş da oy kullanırken bu görüntüler gündem oldu.

Mert Hakan Yandaş da oy kullandı

YÜKSEK DİVAN KURULU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kulüpte aktif görevde bulunan birisinin oy kullanması tepkilere neden olurken Yüksek Divan Kurulu harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanmasıyla ilgili Yönetim Kurulu’ndan savunma istedi.

Konuya ilişkin Fenerbahçe’nin tüzüğünde yer alan madde şu şekilde: