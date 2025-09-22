Fenerbahçe’de seçim soruşturması başlatıldı
Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul, Sadettin Saran’ın zaferiyle sonuçlandı. 12 bin 325 üyenin oyunu alan Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN OY KULLANMASI TEPKİ ÇEKTİ
Yapılan seçimde Fenerbahçe kaptanlığını yapan Mert Hakan Yandaş da oy kullanırken bu görüntüler gündem oldu.
YÜKSEK DİVAN KURULU SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kulüpte aktif görevde bulunan birisinin oy kullanması tepkilere neden olurken Yüksek Divan Kurulu harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanmasıyla ilgili Yönetim Kurulu’ndan savunma istedi.
Konuya ilişkin Fenerbahçe’nin tüzüğünde yer alan madde şu şekilde:
"Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır."