Fenerbahçe'de oylar sayılırken gerginlik çıktı: Ali Koç soluğu Sadettin Saran'ın yanında aldı

Sadettin Saran taraftarlarının tezahüratlarından rahatsız olan Ali Koç soluğu rakibinin yanında aldı.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da oy verme işlemi sona ererken sandıklar açıldı. Oy sayma işlemleri devam ettiği sırada Ali Koç ve Sadettin Saran tarafları arasında gerginlik çıktı.

TEZAHÜRATLAR ALİ KOÇ'U RAHATSIZ ETTİ

Her iki adayın da statta olduğu sırada Sadettin Saran taraftarları, Ali Koç karşıtı tezahüratlara başladı.

Sadettin Saran sonuçları beklemedi: Apar topar kapattıSadettin Saran sonuçları beklemedi: Apar topar kapattı

SADETTİN SARAN'IN YANINA GİTTİ

Tezahüratlardan rahatsız olan Ali Koç kendisi ve ekibine ayrılan kısımdan çıkarak Sadettin Saran'ın locasına gitti.

24 BİN 800 OY KULLANDI

Başkanlık seçiminde toplamda 24 bin 800 oy kullanılırken seçimi kazanan ismin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

LİSTELER

İki Başkan adayının listeleri şu şekilde:

Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

