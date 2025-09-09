Fenerbahçe'de kritik Sadettin Saran kararı verildi

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül’de gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi bir üye Yüksek Divan Kurulu’na başvurarak Sadettin Saran’ın adaylığının iptal edilmesini talep etti.

BAHİS ŞİRKETİNDEKİ HİSSELERİ SEBEP GÖSTERİLDİ

Söz konusu üye başvurusuna neden olarak Sadettin Saran’ın bahis şirketi Tuttur’daki hisselerini gösterdi.

SADETTİN SARAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Sadettin Saran ise konuya dair yaptığı açıklamada adaylık öncesi Tuttur’daki hisselerinden feragat ettiğini dile getirdi. Sadettin Saran ayıca "Adaylığımızla alakalı hiçbir sorun yok. Şekip Bey'e gereken bilgiler gitti” sözlerini sarf etti.

“ADAYLIĞINA ENGEL BİR DURUM YOK”

Yapılan başvuruya dair olağanüstü şekilde toplanan Yüksek Divan Kurulu kararını verdi. Kurul, Sadettin Saran’ın adaylığına engel bir durum olmadığına karar verdi.