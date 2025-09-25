Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sürprizi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sürprizi
Transferi olay olan Kerem Aktürkoğlu'nun Dinamo Zagreb karşısındaki performansı büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçlarda beklenen etkiyi yaratamadı. Benfica’dan 22.5 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen yıldız oyuncu, performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların radarına girdi.

"KÖTÜ BİR SÜRPRİZ OLDU"

UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında 84 dakika sahada kalan Aktürkoğlu, takımının 3-1 mağlup olduğu mücadelede 6.6 reytingle oynadı. Sahadaki etkisiz görüntüsü ve düşük istatistikleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Fenerbahçe'ye Türk çorbası benzetmesiFenerbahçe'ye Türk çorbası benzetmesi

Bazı yorumcular, oyuncunun fiziksel olarak hazır olmadığını savunurken, bazıları ise adaptasyon sürecine dikkat çekti. Sarı Lacivertli taraftarlar ise Kerem'in performansını kötü bir sürpriz olarak yorumladı.

LİGDE DE KAYIP!

Kerem Aktürkoğlu’nun Süper Lig performansı da eleştiri oklarını üzerine çekti. Trabzonspor karşısında ilk kez Fenerbahçe formasını giyen milli oyuncu, 1-0 kazanılan maçta 6.9 reytingle oynadı. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan son lig maçında ise takımının golüne asist yapmasına rağmen 6.8 reytingle yine beklentilerin altında kaldı.

keremakturkoglu1.jpeg
Kerem'in kötü oyunu hayal kırıklığı yarattı

TARAFTAR DA İKİYE BÖLÜNDÜ

Aktürkoğlu’nun performansı sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar arasında görüş ayrılıkları yaşandı. Bir kesim, oyuncunun yüksek bonservis bedeline rağmen henüz takıma katkı sağlayamadığını belirtirken; diğer kesim, Kerem’e zaman tanınması gerektiğini savundu.

