Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu için olay iddia: Transferi bilerek geciktirdi

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarını sürdüren Hakan Bilal Kutlualp, katıldığı yayında açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu’nun transferine dair konuşan Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Mario Branco’yu eleştirdi.

“TRANSFERİ GECİKTİRDİ”

Benfica’da görev yapmaya başlayan Branco’nun transferi bilerek geciktirdiğini söyleyen Hakan Bilal Kutlualp, "Kerem Aktürkoğlu transferinde Mario Branco'nun zorluk çıkardığına inanıyorum. Çünkü bizi tanıyor. Nasıl davranacağımızı tahmin ettiği için Kerem Aktürkoğlu transferini geciktirdiğini düşünüyorum" dedi.

Hakan Bilal Kutlualp

“SADETTİN BEY ÇOK İYİ FENERBAHÇELİ”

Sadettin Saran ile birleşme ihtimali için de konuşan Hakan Bilal Kutlualp, “Kamuoyunda birleşme beklentisi var. Sadettin Bey'le 8 ay görev yaptım. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Cesaretini tebrik ediyorum her ne kadar kendisi imza işine katılmadı ama bir adayın daha çıkması kazançtı. Birleşme konusu hem baskı hem arzu anlamında var. Sadettin Bey'in adaylığında bir mahsur olmadığını divanımız açıkladı. Riskleri nasıl sıfıra indiririz iş birliği nasıl yapılır oturup konuşacağız. Onun da önceliği benim de önceliğim Fenerbahçe menfaatleri. Onda da bende de ben başkan olayım da ne olursa olsun anlayışı yoktur. Ben zaten böyle bir zihniyetin Fenerbahçe'ye gelmemesi için yola çıktım” ifadelerini kullandı.







