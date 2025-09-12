Ankaragücü'nün eski hocası Fenerbahçe'ye gidiyor: Tedesco bizzat istedi

Ankaragücü'nün eski hocası Fenerbahçe'ye gidiyor: Tedesco bizzat istedi
Yayınlanma:
Ankaragücü eski teknik direktörü Kenan Koçak, Fenerbahçe'de Tedesco'nun ekibine dahil olacak.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Domenico Tedesco 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Trabzonspor maçı öncesi iş başı yapan İtalyan teknik adamın ekibi için de sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KENAN KOÇAK EKİBE DAHİL OLACAK

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü’nü çalıştıran Kenan Koçak’ın Tedesco’nun ekibine dahil olacağı kaydedildi.

kenan-kocak.jpg
Kenan Koçak

YAKIN ARKADAŞLAR

Tedesco ve Koçak’ın UEFA Pro Lisans kursunda beraber ders aldığı ve ikilinin yakın arkadaş olduğu belirtildi.

ANKARAGÜCÜ’NDEKİ PERFORMANSI

Ankaragücü’nün başında 14 maça çıkan Kenan Koçak, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Koçak, 1.86 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Spor
Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz'a müjde: İstediğini alacak
Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz'a müjde: İstediğini alacak
FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası
FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası
Hamza Akman Süper Lig'e veda etti
Hamza Akman Süper Lig'e veda etti