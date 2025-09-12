Ankaragücü'nün eski hocası Fenerbahçe'ye gidiyor: Tedesco bizzat istedi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Domenico Tedesco 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Trabzonspor maçı öncesi iş başı yapan İtalyan teknik adamın ekibi için de sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KENAN KOÇAK EKİBE DAHİL OLACAK

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü’nü çalıştıran Kenan Koçak’ın Tedesco’nun ekibine dahil olacağı kaydedildi.

Kenan Koçak

YAKIN ARKADAŞLAR

Tedesco ve Koçak’ın UEFA Pro Lisans kursunda beraber ders aldığı ve ikilinin yakın arkadaş olduğu belirtildi.

ANKARAGÜCÜ’NDEKİ PERFORMANSI

Ankaragücü’nün başında 14 maça çıkan Kenan Koçak, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Koçak, 1.86 puan ortalaması yakaladı.