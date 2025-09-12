Ankaragücü'nün eski hocası Fenerbahçe'ye gidiyor: Tedesco bizzat istedi
Yayınlanma:
Ankaragücü eski teknik direktörü Kenan Koçak, Fenerbahçe'de Tedesco'nun ekibine dahil olacak.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Domenico Tedesco 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Trabzonspor maçı öncesi iş başı yapan İtalyan teknik adamın ekibi için de sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
KENAN KOÇAK EKİBE DAHİL OLACAK
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü’nü çalıştıran Kenan Koçak’ın Tedesco’nun ekibine dahil olacağı kaydedildi.
YAKIN ARKADAŞLAR
Tedesco ve Koçak’ın UEFA Pro Lisans kursunda beraber ders aldığı ve ikilinin yakın arkadaş olduğu belirtildi.
ANKARAGÜCÜ’NDEKİ PERFORMANSI
Ankaragücü’nün başında 14 maça çıkan Kenan Koçak, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Koçak, 1.86 puan ortalaması yakaladı.
