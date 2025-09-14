Fenerbahçe'de karar çıktı: Kimsenin beklemiyordu
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Sebastian Szymanski'yi 8 numara rotasyonunda kullanmaya karar verdi.Sitemizi Haberler'de takip edin
Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele Eurobasket 2025 finali nedeniyle saat 19.00’da başlayacak.
DOMENICO TEDESCO İLK MAÇINA ÇIKACAK
Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenico Tedesco, ilk maçına çıkacak.
SZYMANSKI KARARI
Mourinho’nun aksine takımı 4’lü sistemde oynatacak olan Domenico Tedesco, Sebastian Szymanski ile ilgili kararını verdi.
8 NUMARA ROSTASYONUNDA KULLANACAK
10 Numara YouTube kanalında aktarılan bilgiye göre İtalyan teknik adam, Szymanski’yi 8 numara rotasyonunda kullanmaya karar verdi.
Fenerbahçe'de Tedesco'nun Trabzonspor planı belli oldu
ROTASYON İÇİN 3 İSİM BELİRLEDİ
Tedesco, 8 numara rotasyonunda İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Bartuğ Elmaz’ı değerlendirecek.
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...