Fenerbahçe'de karar çıktı: Kimsenin beklemiyordu

Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Sebastian Szymanski'yi 8 numara rotasyonunda kullanmaya karar verdi.

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele Eurobasket 2025 finali nedeniyle saat 19.00’da başlayacak.

DOMENICO TEDESCO İLK MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenico Tedesco, ilk maçına çıkacak.

SZYMANSKI KARARI

Mourinho’nun aksine takımı 4’lü sistemde oynatacak olan Domenico Tedesco, Sebastian Szymanski ile ilgili kararını verdi.

laziodan-szymanski-hamlesi-iste-fenerbahcenin-transfer-teklifine-yaniti-1754245104285.jpeg
Sebastian Szymanski

8 NUMARA ROSTASYONUNDA KULLANACAK

10 Numara YouTube kanalında aktarılan bilgiye göre İtalyan teknik adam, Szymanski’yi 8 numara rotasyonunda kullanmaya karar verdi.

Fenerbahçe'de Tedesco'nun Trabzonspor planı belli olduFenerbahçe'de Tedesco'nun Trabzonspor planı belli oldu

ROTASYON İÇİN 3 İSİM BELİRLEDİ

Tedesco, 8 numara rotasyonunda İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Bartuğ Elmaz’ı değerlendirecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

