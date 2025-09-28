Fenerbahçe'de Jhon Duran depremi: Test sonuçları şaşkına çevirdi

Fenerbahçe'de Jhon Duran depremi: Test sonuçları şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'de yaklaşık 1 aydır forma giymeyen Jhon Duran'ın test sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanmadı. Ancak futbolcu oynamayı reddediyor.

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

JHON DURAN YOK

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına son veren Fenerbahçe maç saatini beklemeye başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jhon Duran’ın forma giymesi beklenmezken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Jhon Duran krizi

MR SONUÇLARINDA SORUN ÇIKMADI

Hodri Meydan Youtube kanalında konuşan Volkan Demir, Jhon Duran’ın MR sonuçlarında herhangi bir sorunun olmadığını ancak futbolcunun oynamayı reddettiğini söyledi. Volkan Demir açıklamasında “Jhon Duran takımdan ayrı salonda çalışıyor. Antalyaspor veya Nice maçından sonra takımla antrenmanlara başlayacak. Kırık, çıkık, adale bir şey yok. Bu kulübün resmi bilgisi, bana yalan söylemeyecek birinden geldi” dedi.

Tedesco'nun tazminatı belli oldu: Sözleşmesindeki madde ortaya çıktıTedesco'nun tazminatı belli oldu: Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

6 MAÇTA FORMA GİYMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica’ya karşı oynanan maçta sakatlanmıştı. Oyuncu şimdiden 6 maçı kaçırdı.

