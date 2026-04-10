Fenerbahçe’de ilk ayrılık geldi: Brezilya’ya gidecek

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

Sarı - lacivertlilerde sezon sonu için ilk ayrılık kararı verildi.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fred’in sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

BREZİLYA'YA GİDECEK

Brezilya basınından RTI Esporte’de yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred transferinde en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Ara transfer döneminde gerçekleşmeyen transferin yaz transfer döneminde tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Fenerbahçe yönetimi, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya kolaylık sağlayacak.

Sarı - lacivertli ekibin, kariyerinin son döneminde ülkesine dönmek isteyen Fred’e anlayış gösterdiği aktarıldı.

Kulübün yaklaşık 5 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu yazıldı.

İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ

Bu sezon 40 maçta forma giyen Fred, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Ligin ikinci devresinde oynanan maçlarda ilk 11’deki yerini kaybeden Fred’in, teknik heyetin gelecek planlamasında geride kaldığı öğrenildi.