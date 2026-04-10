Fenerbahçe’de ilk ayrılık geldi: Brezilya’ya gidecek

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de ilk ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusunun yeni rotası Brezilya olacak.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.
Sarı - lacivertlilerde sezon sonu için ilk ayrılık kararı verildi.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fred’in sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

BREZİLYA'YA GİDECEK

Brezilya basınından RTI Esporte’de yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred transferinde en güçlü aday olarak öne çıkıyor.
Ara transfer döneminde gerçekleşmeyen transferin yaz transfer döneminde tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Fenerbahçe yönetimi, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya kolaylık sağlayacak.
Sarı - lacivertli ekibin, kariyerinin son döneminde ülkesine dönmek isteyen Fred’e anlayış gösterdiği aktarıldı.
Kulübün yaklaşık 5 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu yazıldı.

İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ

Bu sezon 40 maçta forma giyen Fred, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Ligin ikinci devresinde oynanan maçlarda ilk 11’deki yerini kaybeden Fred’in, teknik heyetin gelecek planlamasında geride kaldığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Spor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama