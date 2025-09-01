Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Diego Carlos, Serie A ekibi Como'ya kiralandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da bir bir açıklanmaya devam ediyor.

YUSUF ALÇİÇEK AL HİLAL'DE

Yusuf Akçiçek'i Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal'e yollayan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşandı.

DIEGO CARLOS COMO'YA KİRALANDI

Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı stoper Diego Carlos'un Serie A ekiplerinden Como'ya kiralandı. Transfere dair Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos’un kiralık transferi konusunda İtalya’nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego’ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz.

diego-carlos.webp
Diego Carlos

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Diego Carlos sadece 5 maçta forma giyebildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

