Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı: 1.5 yıllık kariyeri bitti
Fenerbahçe'de yaklaşık 1.5 yıldır kaleci antrenörlüğü yapan Sandro Zufic ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde sürpriz bir ayrılık meydana geldi.

ZUFIC İLE YOLLAR AYRILDI

NTV Spor'da yer alan habere göre; kaleci antrenörü Sandro Zufic, Fenerbahçe'den ayrıldı.

Zufic'in ayrılığının Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Girona'ya kiralanmasının ardından gerçekleştiği ifade edildi.

zufic.webp
Sandro Zufic Fenerbahçe'den ayrıldı

1.5 YILLIK MACERASI SONA ERDİ

Sandro Zufic, 14 Şubat 2024 tarihinde Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevine getirilmişti.

Böylece Hırvat çalıştırıcının 1.5 yıllık Fenerbahçe macerası sona erdi.

TRABZONSPOR'DA DA GÖREV YAPMIŞTI

45 yaşındaki futbol adamı, kariyerinde Trabzonspor'da da görev yapmıştı.

20 Temmuz 2023'te Trabzonspor'da göreve başlayan Zufic, 12 Ekim 2023 tarihinde bordo-mavili ekipten ayrılmıştı.

Zufic, Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında da Dinamo Zagreb'de 3 yıl görev aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

