Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gelişmesi: Heyecan yaratan açıklama geldi

Fenerbahçe’de yeni başkan Sadettin Saran’ın yoğun mesaisi başladı.

Saran, Samandıra’da sarı - lacivertli futbolculara moral vermek amacıyla ziyaretlerini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor: Maç ne zaman? Saat kaçta?

Ardından kulüp binasında yeni yönetimle bir araya gelen Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek ile görüşerek takımın yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Bu temasların sonrasında futbolda değişim sürecini başlatmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco ile yolların ayrılması bekleniyor

TEDESCO’NUN RAPORU TATMİN ETMEDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu yönetimi tatmin etmezken, Süper Lig’de 6 puanlık farkın daha da açılma riski ve Avrupa Ligi’nde oynanacak Nice maçı, sarı-lacivertlilerin yeni haftaya yeni teknik direktör ile girme ihtimalini de güçlendirdi.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri

BİR NUMARALI İSİM AYKUT KOCAMAN

Saran ve kurmayları, teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman’ı listenin başına yazdı.

Camiayı ve Türkiye dinamiklerini bilen tecrübeli teknik adamın Samandıra'daki ölü toprağı kaldıracağına inanıldığı yazıldı.

''ÖMRÜMÜ VERDİĞİM KULÜBE HİZMETE HAZIRIM''

Sabah'ın haberine göre, Aykut Kocaman’ın yakın çevresine, "İhtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söylemiştim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı... Ben her zaman buradayım ve ömrümü verdiğim kulübüme hizmete hazırım" dediği belirtildi.

Bu gelişmeler sonrasında gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi.