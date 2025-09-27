Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor: Maç ne zaman? Saat kaçta?
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.
ANTALYASPOR'DA EKSİKLER VAR
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.
10 PUAN TOPLADI
Ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.
Rakibinin iki puan gerisinde yer alan Antalyaspor, karşılaşma için bugünkü son çalışmanın ardından İstanbul'a gidecek.
FENERBAHÇE 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan beraberlikle ayrıldı ve topladığı 12 puanla 3. sırada yer alıyor.
Kaynak:Haber Merkezi / AA