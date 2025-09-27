Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor: Maç ne zaman? Saat kaçta?

Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor: Maç ne zaman? Saat kaçta?
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Ürkmezgil Beşiktaş'ın en büyük ihtiyacını açıkladıÜrkmezgil Beşiktaş'ın en büyük ihtiyacını açıkladı

ANTALYASPOR'DA EKSİKLER VAR

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.

10 PUAN TOPLADI

Ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.

Rakibinin iki puan gerisinde yer alan Antalyaspor, karşılaşma için bugünkü son çalışmanın ardından İstanbul'a gidecek.

FENERBAHÇE 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan beraberlikle ayrıldı ve topladığı 12 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Spor
Amrabat için bağış kampanyası başlatıldı
Amrabat için bağış kampanyası başlatıldı
Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool itirafı
Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool itirafı
"Galatasaray bir gün şok olacak"
"Galatasaray bir gün şok olacak"