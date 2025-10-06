Fenerbahçe'de alarm veren istatistik

Fenerbahçe'de alarm veren istatistik
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe'de hücum oyuncularının kötü performansı Sarı Lacivertli camiada endişe yarattı.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında sahadan golsüz ayrılırken hücum hattındaki etkisizlik dikkat çekti.
Sarı - Lacivertlilerin en büyük gol silahları olarak görülen Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca, beklentilerin çok uzağında kaldı.

90 dakika boyunca sahada kalan En-Nesyri, rakip ceza sahasında yalnızca bir kez topla buluştu ve tek şutla maçı tamamladı. Talisca ise forvet arkasında görev almasına rağmen rakip ceza sahasında hiç topla buluşamadı, şut girişiminde dahi bulunamadı.
Brezilyalı yıldız, ilk yarıda yaptığı 8 top kaybı ve yüzde 74 pas isabet oranıyla teknik heyetin sabrını taşırdı; ikinci yarının başında oyundan alındı.

Talisca bir türlü isteneni veremedi

ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik de göze çarptı. Talisca'nın hücumdaki etkisizliği Samsunspor maçına özgü değil. Kasımpaşa karşılaşmasında da 0 şut ve 0 ceza sahası temas istatistiğiyle oynayan oyuncu, son haftalarda adeta kayıplara karıştı. En-Nesyri ise Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyette kaleyi hiç yoklayamamıştı.

Tedesco çözüm arıyor

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco ve ekibi, hücum hattındaki bu verimsizliği çözmek için milli ara sürecini değerlendirmeyi planlıyor. Özellikle En-Nesyri'nin ceza sahasında daha fazla topla buluşması ve Talisca'nın oyun kurulumuna daha aktif katılması için alternatif taktikler üzerinde çalışılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

