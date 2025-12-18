Fenerbahçe'de 20 yıllık dönem kapandı

Fenerbahçe'de 20 yıllık dönem kapandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe tarihinde az rastlanır bir ayrılık yaşandı. Sarı Lacivertlilerde 2005-06 sezonundan itibaren görev yapan Dariusz Stanicki dönemi resmen kapandı.

Uzun yıllardır Fenerbahçe voleybol takımlarında sportif direktörlük görevini üstlenen Dariusz Stanicki ile yollar ayrıldı.

23 YIL ÖNCE FENERBAHÇE FORMASINI TERLETTİ

2002 - 03 ve 2004 - 05 sezonlarında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda forma giyen Dariusz Stanicki, 2005 - 06 sezonundan itibaren kulübün erkek ve kadın voleybol takımlarında takım menajeri ve sportif direktörlük görevlerini yürütüyordu.

dariusz-stanicki.jpg
Dariusz Stanicki

20 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Fenerbahçe Kulübü, resmi açıklamasında Stanicki’nin voleybol şubesine yaptığı katkılara dikkat çekti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Voleybol Takımlarımızın Sportif Direktörü olarak uzun yıllar kulübümüze hizmet eden Sayın Dariusz Stanicki ile yollarımız ayrılmıştır.
Görev yaptığı dönem boyunca Voleybol Şubemizin kurumsal yapısının güçlenmesine, sportif başarılarının artmasına ve bugün ulaştığı saygın konuma katkı sağlayan Sayın Stanicki, kulübümüz voleybol yapılanmasında önemli ve kalıcı bir emek ortaya koymuştur.

dariusz-stanicki1.webp

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sarı Lacivertli kulüp 20 yıldır görev yapan Stanicki’ye bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı dileklerini iletti.

sddgf.png

İZ BIRAKTI

Fenerbahçe voleybol yapılanmasında kalıcı bir iz bırakan Dariusz Stanicki’nin ayrılığı, Sarı - Lacivertli camiada yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Spor
Acun Ilıcalı garanti verdi
Acun Ilıcalı garanti verdi
Doğru mu bu Icardi: Dursun Özbek çok şaşıracak
Doğru mu bu Icardi: Dursun Özbek çok şaşıracak
Beşiktaş ligden düşer mi? Tehlikeli hareketler bunlar
Beşiktaş ligden düşer mi? Tehlikeli hareketler bunlar