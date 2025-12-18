Fenerbahçe'de 20 yıllık dönem kapandı

Uzun yıllardır Fenerbahçe voleybol takımlarında sportif direktörlük görevini üstlenen Dariusz Stanicki ile yollar ayrıldı.

23 YIL ÖNCE FENERBAHÇE FORMASINI TERLETTİ

2002 - 03 ve 2004 - 05 sezonlarında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda forma giyen Dariusz Stanicki, 2005 - 06 sezonundan itibaren kulübün erkek ve kadın voleybol takımlarında takım menajeri ve sportif direktörlük görevlerini yürütüyordu.

Dariusz Stanicki

20 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Fenerbahçe Kulübü, resmi açıklamasında Stanicki’nin voleybol şubesine yaptığı katkılara dikkat çekti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Voleybol Takımlarımızın Sportif Direktörü olarak uzun yıllar kulübümüze hizmet eden Sayın Dariusz Stanicki ile yollarımız ayrılmıştır.

Görev yaptığı dönem boyunca Voleybol Şubemizin kurumsal yapısının güçlenmesine, sportif başarılarının artmasına ve bugün ulaştığı saygın konuma katkı sağlayan Sayın Stanicki, kulübümüz voleybol yapılanmasında önemli ve kalıcı bir emek ortaya koymuştur.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sarı Lacivertli kulüp 20 yıldır görev yapan Stanicki’ye bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı dileklerini iletti.

İZ BIRAKTI

Fenerbahçe voleybol yapılanmasında kalıcı bir iz bırakan Dariusz Stanicki’nin ayrılığı, Sarı - Lacivertli camiada yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.