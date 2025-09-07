Fenerbahçe ve Beşiktaş anlaştı: Yarı yarıya ödenecek
Cengiz Ünder'in kiralanması konusunda Beşiktaş ile Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Oyuncunun maaşı yarı yarıya ödenecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ta ilk hedef Cengiz Ünder’i kadroya katmak.
1 YILLIK KİRALANACAK
Bir süredir Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Serdal Adalı, Ali Koç ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre Cengiz Ünder, 1 yıllık kiralık olarak kadroya katılacak.
MAAŞI YARI YARIYA ÖDENECEK
Oyuncunun Fenerbahçe’den kazandığı 3.7 milyon euroluk maaşını ise Beşiktaş ve Fenerbahçe yarı yarıya ödeyecek.
İMZAYI ATACAK
Cengiz Ünder’in kısa süre içerisinde Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmesi ve imzayı atması bekleniyor.
DEVRE ARASINDA KİRALANMIŞTI
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe’de ikinci yarısını ise Los Angeles FC’de geçiren Cengiz Ünder, toplamda çıktığı 25 maçta 1 gol asist kaydetti.
