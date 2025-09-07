Fenerbahçe ve Beşiktaş anlaştı: Yarı yarıya ödenecek

Cengiz Ünder'in kiralanması konusunda Beşiktaş ile Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Oyuncunun maaşı yarı yarıya ödenecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ta ilk hedef Cengiz Ünder’i kadroya katmak.

1 YILLIK KİRALANACAK

Bir süredir Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Serdal Adalı, Ali Koç ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre Cengiz Ünder, 1 yıllık kiralık olarak kadroya katılacak.

MAAŞI YARI YARIYA ÖDENECEK

Oyuncunun Fenerbahçe’den kazandığı 3.7 milyon euroluk maaşını ise Beşiktaş ve Fenerbahçe yarı yarıya ödeyecek.

cengiz-under.webp
Cengiz Ünder, Beşiktaş yolunda

İMZAYI ATACAK

Cengiz Ünder’in kısa süre içerisinde Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmesi ve imzayı atması bekleniyor.

DEVRE ARASINDA KİRALANMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe’de ikinci yarısını ise Los Angeles FC’de geçiren Cengiz Ünder, toplamda çıktığı 25 maçta 1 gol asist kaydetti.

