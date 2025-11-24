Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı

Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı
Yayınlanma:
Ferencvaros ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, vakit kaybetmeden hazırlıklara başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. 27 Kasım Perşembe akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak.

VAKİT KAYBETMEDEN HAZIRLIKLARA BAŞLADILAR

Çaykur Rizespor deplasmanından gelen sarı-lacivertliler, vakit kaybetmeden hazırlıklara başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde idman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

REJENERASYON ÇALIŞMASI YAPTILAR

Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

