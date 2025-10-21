Fenerbahçe Stuttgart maçına Danimarkalı hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart'la kendi sahasında oynayacağı maçı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.

19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

SAMSUNSPOR-DİNAMO KİEV MAÇININ HAKEMİ iZLANDALI

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı maçta İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson görev alacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Kristjansson'un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.