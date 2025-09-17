Fenerbahçe son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı: Kadıköy'de ortalık karıştı

Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe’nin golleri 72. dakikada Nelson Semedo ve 76. dakikada En-Nesyri’den geldi. Konuk ekibin gollerini ise 14. dakikada İbrahim Kaya ve 90+3’te Yusuf Özdemir’den geldi.

FENERBAHÇE'DE PENALTI İTİRAZI

90+7'de oluşan karambol sonrası sarı-lacivertli futbolcular penaltı olduğu gerekçesiyle itiraz etse de hakem Cihan Aydın, karşılaşmayı bitirdi.

TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI

Fenerbahçe’de Anderson Talisca ise 54. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

PUAN DURUMU

Bu sonuç ile birlikte 11 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sıraya yerleşti. Alanyaspor ise 8 puanla 7. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİP KASIMPAŞA

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’ya konuk olacak. Alanyaspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.