Fenerbahçe sakatlığı açıkladı
Fenerbahçe Beko forması giyen Brandon Boston'da sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespitedildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston'ın "sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston, takımımızın 3 Ekim Cuma günü Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da oynadığı mücadelede sol ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edilmiştir. Brandon Boston'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SIRADAKİ RAKİP PETKİM SPOR

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Petkim Spor'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

