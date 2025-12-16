İtalya'nın Consolini Volley 1907 Kadın Voleybol Takımı sürpriz bir transfere imza attı. Bir süredir ABD'de kolej liglerinde oynayan 21 yaşındaki Türk yıldız Dalia Wilson'ı kadrosuna kattı. Bu transfer "Fenerbahçe operasyonu mu?" sorusunu da beraberinde getirdi.

İtalyan kulübünün Fenerbahçe Medicana ile işbirliği anlaşması nedeniyle bu soru gündeme geldi. 1907 Fenerbahçe Derneği de kulübün hissesini alarak adını değiştirmişti. Dernekten şu açıklama yapılmıştı:

"1907 Fenerbahçe Derneği olarak, İtalya Serie A takımlarından Consolini Volley'in yüzde 30 hissesini alarak kulübün adını 'Consolini Volley 1907' olarak değiştirdik. Bu adımla Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için stratejik bir 'besleyici kulüp' yapısı oluşturulurken, Türk voleybolunun Avrupa'daki görünürlüğü güçlendirildi. Kulübün ilave yüzde 40'lık hissesini satın alma opsiyonunu da içeren proje, genç yeteneklere uluslararası deneyim kazandıracak ve Türk voleybolunun marka değerini dünya sahnesine taşıyacak."

ECZACIBAŞI'NDA YETİŞTİ: DALİA WİLSON KİMDİR?

Dalia Wilson, İzmir doğumlu. Annesi Türk, babası ABD'li. Eczacıbaşı alt yapısında yetişti. U19 ve Eczacıbaşı II takımlarında forma giydi.

Radnicki Beograd, Kansas State University ve Miami University takımlarında yer aldı.

Türkiye'nin alt yaş gruplarında milli takımlarında da oynadı. 2020'de Avrupa ikincisi olan U17 Milli Takımı'nda da oynamıştı. 1.94 boyunda, orta oyuncusu olarak görev yapıyor.