Fenerbahçe Oosterwolde’yi kaybetti

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide sarı kart gören Jayden Oosterwolde, cezalı duruma düştü ve Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinde sarı kart gören Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü.

Hollandalı futbolcu, gelecek hafta Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

OOSTERWOLDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Süper Lig’in kritik haftasında Galatasaray’ı konuk eden Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Derbinin 54. dakikasında kart gören Hollandalı futbolcu, ligdeki kart sınırını aşarak bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA YOK!

Fenerbahçe, Süper Lig’in bir sonraki haftasında Başakşehir’e konuk olacak. Ancak Oosterwolde bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bu gelişme, teknik direktör Tedesco’nun savunma hattında yeni bir tercih yapmasını zorunlu kılacak.

Sarı-lacivertliler, kritik deplasmanda Oosterwolde’den yoksun sahaya çıkacak.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

