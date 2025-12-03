Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle İtalya’dan Juventus, genç stoper için ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Resmi teklif ocak ayında yapılacak.

FENERBAHÇE KARARINI VERDİ

Sarı - Lacivertli yönetim, oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin yönetiminin kararı kesin! 20 milyon euronun üzerindeki teklifler masaya yatırılacak. Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor ve kulüp, genç oyuncuyu uzun vadeli planlarında önemli bir parça olarak görüyor.

6 MİLYONA GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Oosterwolde’yi 2023 yılında 6 milyon euro karşılığında Parma’dan transfer etmişti. Anlaşmaya göre, oyuncunun 7 milyon euro ve üzeri bir rakama satılması halinde elde edilen karın yüzde 30’u Parma’ya ödenecek.

ŞU AN 16 MİLYON

Bu sezon 21 maçta forma giyen Hollandalı stoper, skora katkı yapamasa da savunmadaki istikrarıyla dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde, Avrupa devlerinin radarında yer almaya devam ediyor.