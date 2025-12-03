Fenerbahçe Oosterwolde kararını verdi

Fenerbahçe Oosterwolde kararını verdi
Yayınlanma:
Juventus'un gözü Oosterwolde'de! İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe’nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde için ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertli yönetim yıldız oyuncu için kararını verdi.

Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle İtalya’dan Juventus, genç stoper için ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Resmi teklif ocak ayında yapılacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE KARARINI VERDİ

Sarı - Lacivertli yönetim, oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin yönetiminin kararı kesin! 20 milyon euronun üzerindeki teklifler masaya yatırılacak. Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor ve kulüp, genç oyuncuyu uzun vadeli planlarında önemli bir parça olarak görüyor.

6 MİLYONA GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Oosterwolde’yi 2023 yılında 6 milyon euro karşılığında Parma’dan transfer etmişti. Anlaşmaya göre, oyuncunun 7 milyon euro ve üzeri bir rakama satılması halinde elde edilen karın yüzde 30’u Parma’ya ödenecek.

Ali Koç'un tarihi derbi özelliği ve Sadettin Saran klasiği: Aziz Yıldırım'a seslendiAli Koç'un tarihi derbi özelliği ve Sadettin Saran klasiği: Aziz Yıldırım'a seslendi

ŞU AN 16 MİLYON

Bu sezon 21 maçta forma giyen Hollandalı stoper, skora katkı yapamasa da savunmadaki istikrarıyla dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde, Avrupa devlerinin radarında yer almaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Spor
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu hayatını kaybetti
Tanju Çolak 'Takımın en pisliği' diyerek Fenerbahçeli futbolcuyu hedef aldı
Tanju Çolak 'Takımın en pisliği' diyerek Fenerbahçeli futbolcuyu hedef aldı