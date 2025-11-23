Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Her şey 15 dakikada oldu
Fenerbahçe'yi konuk eden Çaykur Rizespor, 15 dakikada 2 gol buldu.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken goller art arda geldi.
15 DAKİKADA 2 GOL
Ev sahibi ekip 6. dakikada Ali Sowe'nin attığı golle maçta ilk perdeyi açmayı başardı. 15. dakikada Laçi ise serbest vuruştan attığı golle farkı ikiye çıkardı.
DERBİ ÖNCESİ MORAL ARIYORLAR
Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftası sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak.
İLK 11'LER
Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Fred, Kerem, Duran.