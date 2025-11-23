Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Her şey 15 dakikada oldu

Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Her şey 15 dakikada oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'yi konuk eden Çaykur Rizespor, 15 dakikada 2 gol buldu.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken goller art arda geldi.

2024/11/08/hbfb.jpg

15 DAKİKADA 2 GOL

Ev sahibi ekip 6. dakikada Ali Sowe'nin attığı golle maçta ilk perdeyi açmayı başardı. 15. dakikada Laçi ise serbest vuruştan attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorumGalatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum

DERBİ ÖNCESİ MORAL ARIYORLAR

Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftası sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Fred, Kerem, Duran.

