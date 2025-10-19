Fenerbahçe milli aradan galibiyetle döndü: Hakem kararları maça damga vurdu
Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Anderson Talisca (P) ve 41. dakikada Marco Asensio kaydetti. Fatih Karagümrük’ün tek golü ise 59. dakikada Serginho’dan geldi.
ATAKAN VE EN NESYRI'NİN GOLLERİ İPTAL EDİLDİ
Fatih Karagümrük’te Atakan’ın 79. dakikada kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+7'de ise En Nesyri'nin golü ofsayta takıldı
BALKOVEC KIRMIZI KART GÖRDÜ
83. dakikada Balkovec, ikinci sarı kartı görerek Fatih Karagümrük’ü 10 kişi bıraktı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 19 puana ulaşan Fenerbahçe, 3 sıraya yerleşti. 3 puandaki Fatih Karagümrük ise ligin son sırasında yer aldı.