Fenerbahçe Madrid'te çok farklı yenildi
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 8. hafta maçında İspanya'da Real Madrid'e 84-58 yenildi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 8. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk oldu.

Temsilcimiz mücadeleden 84-58 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, iyi başlayamadığı ve 22-6 geri düştüğü ilk periyotta farkı Horton Tucker ve Bonzie Colson’un üçlükleriyle 7 sayıya (22-15) indirse de periyodu 25-16 geride tamamladı. İkinci periyotta da arka arkaya yaptığı top kayıpları ve ev sahibi ekibin hızlı hücumları sonucu soyunma odasına 49-22 geride gitti.

Üçüncü periyodu 64-35 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 84-58 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 9. hafta maçında 6 Kasım Perşembe günü LDLC Asvel’i konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO'NUN 5. YENİLGİSİ

Fenerbahçe Beko'nun 2 maçının yeri değiştiFenerbahçe Beko'nun 2 maçının yeri değişti

Ev sahibi ekip bu sezon 4. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Beko, 5. kez yenildi.

Salon: Movistar Arena

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya), Saso Petek (Slovenya)

Real Madrid: Campazzo 11, Abalde 9, Deck 5, Lyles 14, Tavares 13, Maledon 15, Llull, Hezonja 5, Garuba 10, Procida 2, Sarita, Kramer

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 2, Baldwin 14, Tarık Biberovic 2, Jantunen, Bacot 10, Tucker 10, Hall 4, Birch 1, Melli 3, Colson 7, Metecan Birsen, Onuralp Bitim 5

1. periyot: 25-16

Devre: 49-22

3. periyot: 64-35

Kaynak:Haber Merkezi/AA

