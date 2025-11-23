Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki

Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Maçta 2 golle öne geçen ev sahibi ekip, 5-2’lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe karşısında Laçi’nin kırmızı kart görmesiyle de 10 kişi kalan Çaykur Rizespor, hakem Çağdaş Altay’ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı

“İŞLEM TAMAM GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI”

Karadeniz ekibi maç bitmeden yaptığı paylaşımında "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı” ifadelerini kullandı. Paylaşımda bir süpürge fotoğrafı yer alırken altına 'Neyi temizliyorsunuz?' sözleri yazıldı.

ÇAĞDAŞ ALTAY GÖNDERMESİ

Maç sonu yapılan paylaşımda ise "Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz” denildi.

FENERBAHÇELİLER DE TEPKİLİ

Fenerbahçeli taraftarlar ise ilk yarı verilen kararlar nedeniyle hakem Çağdaş Altay'a tepki gösterdi.