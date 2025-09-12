Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a müjde

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a müjde
Yayınlanma:
Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'a sakat futbolcularından iyi haber geldi.

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. TFF’nin kararıyla karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.

TRABZONSPOR’A 4 FUTBOLCUDAN İYİ HABER

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde Wagner Pina, Danylo Sikan, Benjamin Bouchouari ve Felipe Augosta çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan Fenerbahçe’de ise mücadele öncesi teknik direktör değişikliği yaşandı. Takımın başına geçen Domenico Tedesco’nun nasıl bir ilk 11 süreceği merak konusu.

PUAN DURUMU

İlk 4 haftada 10 puan toplamayı başaran Trabzonspor, ikinci sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Fenerbahçe ise 7 puanla 5. sırada.

Fenerbahçe'de Tedesco kararını iletti: Ali Koç duyduklarına çok sevindiFenerbahçe'de Tedesco kararını iletti: Ali Koç duyduklarına çok sevindi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Spor
Mauro Icardi Galatasaray kararını verdi
Mauro Icardi Galatasaray kararını verdi
Tilbe Şenyürek: Mendez müthiş
Tilbe Şenyürek: Mendez müthiş