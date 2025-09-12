Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a müjde
Yayınlanma:
Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'a sakat futbolcularından iyi haber geldi.Sitemizi Haberler'de takip edin
Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK
14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. TFF’nin kararıyla karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.
TRABZONSPOR’A 4 FUTBOLCUDAN İYİ HABER
Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde Wagner Pina, Danylo Sikan, Benjamin Bouchouari ve Felipe Augosta çalışmalara başladı.
FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ
Öte yandan Fenerbahçe’de ise mücadele öncesi teknik direktör değişikliği yaşandı. Takımın başına geçen Domenico Tedesco’nun nasıl bir ilk 11 süreceği merak konusu.
PUAN DURUMU
İlk 4 haftada 10 puan toplamayı başaran Trabzonspor, ikinci sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Fenerbahçe ise 7 puanla 5. sırada.
