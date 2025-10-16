Fenerbahçe Kenan Yıldız'ı almamış: Ne yıldızı kutup yıldızı mı? Kim ya Kenan?

A Milli Takımımız'ın ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ın Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Üstelik o dönemdeki yönetici "Ne yıldızı kutup yıldızı mı? Kim ya Kenan" diye bir de alay etmiş.

A Milli Futbol Takımımız'ın ve İtalyan devi Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ın transfer için Fenerbahçe'ye önerildiği, ancak alınmadığı ortaya çıktı.

Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Radyospor'da katıldığı programda Fenerbahçe'den nasıl geri çevrildiklerini şöyle anlattı:

"Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum; ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk?' diyerek alay etti. Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi.

AL AHLİ 2 YIL ÖNCE 70 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞ

Juventus Kenan Yıldız'ı şu anda 100 milyon euroya satmaz. Değeri 100 milyonun üzerinde. Al Ahli iki yıl önce 70 milyon euro teklif etti, Juventus vermedi. Kenan'ın sözleşmesini geçen sezon 2029'a kadar yenilediler."

