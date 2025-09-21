Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında: Tedesco'nun ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Oğuzhan Çakır.
Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı sürüyor. Kolombiyalı futbolcu bu akşam forma giyemeyecek.
Meksika Milli Takımı'ndan sakat dönen Edson Alvarez, takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Tedesco verecek.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Mamadou Fall, Hajradinovic, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Pape Habib Gueye.
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri.
