Fenerbahçe Gaziantep FK karşısında: Tedesco'dan flaş karar! İşte ilk 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan.
Süper Lig'de 9 haftada 19 puanı bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada. Gaziantep FK ise haftaya 17 puanla 4. sırada girdi.
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Milan Skriniar, Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı. Cezasını tamamlayan Slovak savunma oyuncusunun Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu 5 oyuncu, Fenerbahçe maçında kart görmeleri durumunda 11. haftada oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK: İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, ilk 11 için kararını verdi. Tedesco'nun santrfor bölgesinde Talisca'yı oynacatağı belirtildi.
Muhtemel 11'ler şöyle:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.
Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.