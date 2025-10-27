Fenerbahçe Gaziantep FK karşısında: Tedesco'dan flaş karar! İşte ilk 11'ler

Fenerbahçe Gaziantep FK karşısında: Tedesco'dan flaş karar! İşte ilk 11'ler
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Tedesco kararını verdi. Muhtemel 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan.

2024/11/08/hbfb.jpg

Süper Lig'de 9 haftada 19 puanı bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada. Gaziantep FK ise haftaya 17 puanla 4. sırada girdi.

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Milan Skriniar, Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı. Cezasını tamamlayan Slovak savunma oyuncusunun Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Victor Osimhen: Fenerbahçe ağlamaya başlayacakVictor Osimhen: Fenerbahçe ağlamaya başlayacak

Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 5 oyuncu, Fenerbahçe maçında kart görmeleri durumunda 11. haftada oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK: İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, ilk 11 için kararını verdi. Tedesco'nun santrfor bölgesinde Talisca'yı oynacatağı belirtildi.

Muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
Spor
Erman Toroğlu: Maçın içine etti
Erman Toroğlu: Maçın içine etti
Flaş iddia: Sergen Yalçın gitmek istiyor!
Flaş iddia: Sergen Yalçın gitmek istiyor!
Osimhen'in ayrılık planı ortaya çıktı: Galatasaraylıları çıldırtacak iddia
Osimhen'in ayrılık planı ortaya çıktı: Galatasaraylıları çıldırtacak iddia